Bayesian: immagini esclusive girate dai sub alimentano giallo

PALERMO, 14 OTT - Le immagini esclusive girate dai sommozzatori della Marina Militare durante le ispezioni del relitto del Bayesian - lo yacht affondato nella rada del porto di Porticello, davanti a Palermo, il 19 agosto scorso - sono state trasmesse questa sera nel corso della trasmissione "Quarta Repubblica", il talk condotto da Nicola Porro su Retequattro. Le riprese video, agli atti dell'inchiesta condotta dalla Procura di Termini Imerese, consentirebbero di fare chiarezza su una serie di ipotesi legate all'affondamento del veliero di proprietà del magnate britannico Mike Lynch, morto nel naufragio insieme alla figlia Hannah al suo avvocato Chris Morvillo con la moglie Neda, al presidente della Morgan Stanley con la moglie Judy e al cuoco di bordo Recaldo Thomas. In particolare le immagini confermerebbero che il portellone di poppa era chiuso, così come la porta stagna che conduce alla sala macchine. Circostanze che porterebbero dunque ad escludere l'ipotesi che l'acqua sia entrata attraverso queste vie d'accesso mentre l'imbarcazione era in balia della tromba d'aria che l'ha investita, come pure era stato ipotizzato in un primo momento. L'unica possibilità sarebbe legata alle prese d'aria e agli oblò che tuttavia non giustificherebbero un affondamento così repentino nè un black out nei sistemi di controllo del veliero. I sommozzatori hanno inoltre recuperato all'interno dello yacht anche hard disk, cellulari e altro materiale informatico.