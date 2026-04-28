Barca a fuoco in centro a Venezia, una persona ferita

VENEZIA, 28 APR - Poco prima delle 6 di stamattina un incendio ha coinvolto un barchino ormeggiato in calle larga Piave a Cannaregio e un principio di incendio ha coinvolto anche un'altra imbarcazione situata nei paraggi. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del Suem 118. Alcuni passanti hanno tentato di domare le fiamme con gli estintori, mentre sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Stato in supporto alle operazioni di sicurezza. Sul posto anche la polizia locale di Venezia e i Carabinieri del nucleo natanti lagunare. La barca avvolta dall'incendio, domato con dispositivi e schiumogeni degli operatori del 115, era ferma in rio della Madonna dell'Orto nel sestiere di Cannaregio in centro storico. Dalle prime verifiche, l'incendio alla barca sarebbe divampato mentre il proprietario stava lavorando alle parti elettromeccaniche dell'imbarcazione. L'uomo è stato portato al Pronto soccorso con un'ustione alla mano. Una volta domato il rogo e messa in sicurezza l'area, è stata rimossa la barca che rischiava di affondare. Sorvolando l'area era ben visibile in centro storico una vasta colonna di fumo scuro.