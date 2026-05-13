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Barbara Berlusconi esce dalla Cardi Gallery dopo 17 anni

ROMA, 13 MAG - Barbara Berlusconi, dopo diciassette anni, esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery, galleria d'arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La terzogenita di Silvio Berlusconi era entrata nel 2009 nella società guidata dal gallerista Nicolò Cardi. Come spiega una nota, Barbara Berlusconi continuerà ad occuparsi di cultura attraverso la Fondazione no profit che porta il suo nome.

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