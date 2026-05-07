Barattoli di vetro buttati su un gruppo di alpini nel centro storico di Genova

Un gruppetto di alpini, a Genova per la Adunata nazionale, è stato oggetto la notte scorsa di un lancio di barattoli di vetro dalla finestra di un palazzo nel centro storico. E' successo poco prima dell'una. Il gruppo, circa 8 persone, si trovava all'esterno di un locale di via San Bernardo, quando è stato sfiorato da alcuni oggetti che si sono infranti a terra, senza colpire nessuno. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, chiamate dal titolare del locale. Sul momento non è stato possibile identificare l'autore o gli autori del lancio, ma le indagini sono in corso.