TERNI, 21 LUG - Dei dispositivi di ascolto sono stati trovati in alcune prese elettriche degli uffici del Comune di Terni. A denunciarlo è il sindaco Stefano Bandecchi in una nota sul sito dell'Ente. "In questo momento si continua la bonifica per verificare i luoghi infestati da cimici", ha spiegato.
Bandecchi, cimici per l'ascolto nelle prese elettriche del Comune di Terni
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTERNI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...