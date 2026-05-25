Banconote false in vendita su Telegram, sgominato gruppo di falsari

NAPOLI, 25 MAG - Spacciava banconote false di vario taglio su Telegram, il gruppo criminale sgominato dai carabinieri della sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria che, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno notificato 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, denominata "Domino", le banconote false venivano pagate con criptovalute. I militari hanno notificato, complessivamente, tre arresti in carcere, cinque ai domiciliari, due obblighi di dimora e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre al reato di associazione per delinquere viene contestato anche l'autoriciclaggio. La centrale è stata individuata nei Quartieri Spagnoli di Napoli ma grazie a un canale Telegram criptato, che si chiamava "Elreal Shop", la vendita della valuta false veniva pubblicizzata in Italia e anche all'estero. I pagamenti delle banconote (da 20, 50 e 100 euro) avvenivano esclusivamente in bitcoin.