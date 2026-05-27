Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto

APRILIA, 27 MAG - Una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'era più niente da fare. Gli agenti della polizia locale di Aprilia stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica. E' stato chiuso il tratto di strada interessato, non nuovo ad incidenti stradali.