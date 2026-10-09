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Axios, Ucraina sorpresa dall'annuncio di Trump per il diesel russo

NEW YORK, 09 OTT - Il governo ucraino è rimasto sorpreso dall'annuncio di Donald Trump sull'accordo con Vladimir Putin sul diesel. Lo riporta Axios citando alcune fonti di Kiev. In queste ore i negoziatori ucraini sono a Miami per incontrare Steve Witkoff e Jared Kushner.

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