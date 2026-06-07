Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

++ Axios, Trump ha detto a Netanyahu di non rispondere ad attacco iraniano ++

WASHINGTON, 07 GIU - Donald Trump ha detto a Benjamin Netanyahu non reagire all'attacco missilistico iraniano e di concedere più tempo alla diplomazia. lo riferiscono un funzionario americano e una fonte israeliana ad Axios che aveva già anticipato il messaggio del presidente Usa al premier israeliano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...