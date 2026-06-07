WASHINGTON, 07 GIU - Donald Trump ha detto a Benjamin Netanyahu non reagire all'attacco missilistico iraniano e di concedere più tempo alla diplomazia. lo riferiscono un funzionario americano e una fonte israeliana ad Axios che aveva già anticipato il messaggio del presidente Usa al premier israeliano.
++ Axios, Trump ha detto a Netanyahu di non rispondere ad attacco iraniano ++
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