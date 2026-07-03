NEW YORK, 03 LUG - Nel giorno più caldo dell'ondata di calore che sta colpendo gli Stati Uniti orientali e con temperature percepite vicino ai 47 gradi, diversi avvistamenti di squali hanno costretto le autorità di New York a chiudere a più riprese i tratti balneabili di Rockaway Beach, nel Queens, una delle spiagge più popolari della metropoli. I bagnanti sono stati invitati a seguire le indicazioni dei bagnini in attesa della riapertura delle spiagge. Non è stato chiarito esattamente quanti squali siano stati avvistati nella località del Queens né quando le spiagge potranno riaprire regolarmente alla balneazione.
Avvistati squali, chiusure in una popolare spiaggia di New York
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