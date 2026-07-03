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Avvistati squali, chiusure in una popolare spiaggia di New York

NEW YORK, 03 LUG - Nel giorno più caldo dell'ondata di calore che sta colpendo gli Stati Uniti orientali e con temperature percepite vicino ai 47 gradi, diversi avvistamenti di squali hanno costretto le autorità di New York a chiudere a più riprese i tratti balneabili di Rockaway Beach, nel Queens, una delle spiagge più popolari della metropoli. I bagnanti sono stati invitati a seguire le indicazioni dei bagnini in attesa della riapertura delle spiagge. Non è stato chiarito esattamente quanti squali siano stati avvistati nella località del Queens né quando le spiagge potranno riaprire regolarmente alla balneazione.

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