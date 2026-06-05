Avanza il progetto di Trump per l'arco di trionfo, primo via libera

WASHINGTON, 05 GIU - Una commissione federale ha dato il primo via libera al progetto di Donald Trump per la costruzione di un arco di trionfo alto circa 76 metri a Washington, nonostante la forte opposizione dell'opinione pubblica. La National Capital Planning Commission, guidata da persone vicine al presidente americano, ha spiegato di ritenere "opportuno e doveroso celebrare il 250esimo anniversario della nostra grande repubblica con un'opera di architettura monumentale adeguata". La mozione è passata a larga maggioranza, 9 voti favorevoli e 1 contrario, ma alcuni componenti della commissione hanno chiesto più informazioni sul progetto, soprattutto in merito al rispetto delle leggi, e si riservano il diritto di rivotare per l'approvazione definitiva. Un potenziale ostacolo è rappresentato da quella sull'altezza degli edifici (Height of Buildings Act'), che in genere vieta la costruzione di edifici più alti di 160 piedi, circa 49 metri, nella capitale americana. La commissione ha inoltre rilevato che la proposta mancava di informazioni adeguate sui materiali di costruzione, e sull'illuminazione prevista.