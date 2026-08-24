VENEZIA, 24 AGO - Non sono emersi segni di colluttazione sul corpo di Dino Keber, il 43enne che si è tolto la vita lo scorso 15 agosto dopo aver strangolato e ucciso l'ex compagna Tania Terrin a Camponogara, nel Veneziano. E' quanto emerge dall'autopsia sul corpo dell'uomo, trovato impiccato nella sua abitazione a Dolo. Compatibilmente con quanto emerso dai primi esiti dell'esame su Tania, sembrerebbe che la donna non abbia tentato di difendersi. Su entrambi i corpi sono stati eseguiti anche gli esami tossicologici, necessari per capire se la 39enne fosse stata sedata o se Keber fosse sotto l'effetto di sostanze.
Autopsia su Keber conferma, Tania Terrin non si è difesa
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