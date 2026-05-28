Autobotti manomesse per sottrarre Gpl ai clienti, cinque sequestri

VENEZIA, 28 MAG - La Guardia di finanza di Padova ha individuato e sequestrato cinque autobotti modificate usate per frodare famiglie e aziende agricole della bassa padovana durante le consegne di Gpl a uso riscaldamento. Due persone sono state denunciate per frode in commercio, appropriazione indebita, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e imbottigliamento abusivo di bombole di Gpl. Le indagini erano coordinate dalla Procura di Rovigo. Il meccanismo della frode prevedeva un bypass secondario occultato sotto la struttura di ciascuna autobotte, azionato dall'autista tramite una leva nascosta durante il rifornimento: il dispositivo permetteva di erogare un quantitativo di Gpl inferiore rispetto a quello attestato dalla ricevuta di consegna. Gli ignari clienti — perlopiù famiglie e aziende agricole — non potevano accorgersi di nulla. Il carburante sottratto veniva poi destinato a vendite in nero, previo riempimento abusivo di bombole di proprietà di altri operatori. Le indagini erano partite da un controllo di routine presso un distributore stradale che vendeva Gpl in bombole a prezzi anomali, con tappi-sigillo contraffatti. Gli approfondimenti hanno portato all'individuazione del fornitore delle bombole, un operatore del settore con sede nel Rodigino privo delle autorizzazioni al riempimento e vendita. Le perquisizioni presso la sua sede hanno permesso di rinvenire bombole di diverse marche, tappi contraffatti e attrezzature per il riempimento abusivo, tra cui raccordi metallici e una bilancia di precisione ancorata al pavimento.