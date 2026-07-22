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Auto sulla folla a Modena, 55enne muore dopo due mesi

BOLOGNA, 22 LUG - Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri, ferendo otto persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in all'Ospedale Civile di Baggiovara, dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.

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