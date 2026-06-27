BOLOGNA, 27 GIU - Una donna morta e un bimbo di 6 mesi ferito grave. È il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 7 al km 1 dell'A14, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna. Un'auto, un minivan, si è ribaltata per cause ancora da chiarire, senza coinvolgere altri veicoli. A bordo viaggiava una famiglia di sei persone, di origine egiziana. Oltre alla donna, deceduta sul colpo, c'era un bimbo di sei mesi che è stato sbalzato nella scarpata facendo un volo di circa tre metri. Il piccolo è stato soccorso dal 118 ed è ricoverato in gravi condizioni. Gli altri quattro passeggeri, tra i quali due bambini, hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto oltre al 118 la Polizia stradale. L'incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata, per circa un'ora.
Auto si ribalta in A14, morta una donna e grave bimbo di 6 mesi
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