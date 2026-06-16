COMO, 16 GIU - Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno (Como). Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è stata ricoverata in codice rosso. Risulta invece disperso un uomo. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Attivato anche l'elisoccorso.
Auto cade nel lago di Como, grave una donna, un uomo disperso
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCOMO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...