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Auto cade nel lago di Como, grave una donna, un uomo disperso

COMO, 16 GIU - Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno (Como). Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è stata ricoverata in codice rosso. Risulta invece disperso un uomo. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Attivato anche l'elisoccorso.

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