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Atteso domani in Consiglio dei ministri il Decreto Lavoro

ROMA, 27 APR - E' atteso al Consiglio dei ministri di domani il decreto lavoro, in vista del primo maggio. E' quanto si apprende dopo una nuova riunione che si è tenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Il Cdm è in programma nel pomeriggio ma ancora non è stato formalmente convocato.

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