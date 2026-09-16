Attesa per il libro del fratello di lady D che imbarazza reali, copie rubate in Olanda

LONDRA, 16 SET - Misterioso furto di alcune copie prestampate dell'attesa biografia di lady Diana scritta da suo fratello Charles, IX conte Spencer, potenzialmente in grado di risvegliare qualche motivo d'imbarazzo nei confronti dell'attuale sovrano, il 77enne re Carlo III, e della monarchia britannica in generale. I libri sono stati rubati in Olanda da un camion che li aveva prelevati in un deposito, come riporta fra gli altri oggi la Bbc confermando indiscrezioni citate per prrimo del Daily Mail. Si tratta di copie in lingua fiamminga, destinate al mercato locale, ha poi precisato l'editore. Mentre la polizia dei Paesi Bassi ha fatto sapere d'aver aperto un'indagine. La biografia s'intitola in inglese 'Swan Song: Diana, My Sister' ('Il Canto del cigno: Diana, mia sorella') e ripercorre dal punto di vista del fratello minore la vita e la fine tragica della 'Principessa del Popolo': prima moglie di Carlo fino al turbolento divorzio del 1996 e figura pubblica dalla popolarità colossale in patria e nel globo, madre dei principi William e Harry, morta 36enne in un incidente stradale a Parigi il 31 agosto di 29 anni fa. L'uscita nelle librerie di mezzo mondo è prevista la prossima settimana, a ridosso della pubblicazione in esclusiva a puntate di stralci sulle pagine del Mail. Il conte, 62 anni, erede di un'antica famiglia dell'aristocrazia del Regno e protagonista in prima persona d'una vita non priva di alti e bassi, è stato a lungo considerato un personaggio scomodo per casa Windsor, a cui a suo tempo non ha risparmiato critiche sul trattamento inflitto a Lady D. La sua ricostruzione è destinata a contenere sicuramente elementi urticanti. Mentre alcuni giornali sottolineano anche la sua maggiore affinità e vicinanza al principe ribelle Harry - da lui ospitato nella storica dimora degli Spencer ad Althorp, in Inghilterra centrale, in una recente visita compiuta sull'isola con la consorte Meghan e i figli Archie e Lilibet in estate, prima del rientro in patria a sorpresa da sei anni di autoesilio americano - rispetto all'altro nipote figlio di Diana e Carlo: il principe primogenito William, attuale erede al trono britannico.
Attesa per il libro del fratello di lady D che imbarazza reali, copie rubate in Olanda
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLONDRA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...