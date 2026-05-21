Atterrato all'aeroporto di Olbia il primo volo diretto da New York

OLBIA, 21 MAG - Poco dopo le 8 il primo volo diretto operato dalla Delta Air Lines proveniente da New York è atterrato nella pista dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Il Boeing 767 ha toccato la pista dopo 7 ore e 40 minuti di volo, inaugurando ufficialmente il nuovo collegamento diretto tra la Grande Mela e la Sardegna. Un arrivo accolto con grande entusiasmo dal tradizionale "water salute" dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, dagli operatori dello scalo e della Geasar e dai rappresentanti delle istituzioni. L'unico collegamento non stop tra l'isola e gli Stati Uniti ha ospitato a bordo circa 200 passeggeri. Il volo sarà operato quattro volte alla settimana in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic. "È un sogno che diventa realtà, iniziato con molto coraggio e una certa dose di visione due anni fa. Abbiamo lavorato insieme con la Regione, l'Enac e tutti gli operatori turistici siamo riusciti a portare a casa questo risultato storico per la Sardegna. Si apre adesso un mercato enorme. Inoltre c'è anche la possibilità per noi sardi di sentirci meno isolati - ha dichiarato il direttore generale di Geasar Silvio Pippobello-. Dai dati che ci vengono riferiti dalla compagnia Delta sappiamo che è un volo che sta riscontrando grande successo soprattutto nell'incoming, ma speriamo anche che ci sia un buon risultato per quanto riguarda l'outgoing. È una tratta che tutto sommato è alla portata di tutti, senza scali, che per noi è importante". "Per noi è un evento molto importante, il primo collegamento sull'isola. La nostra missione è quella di connettere il mondo e le persone con i posti. Questo volo nasce da un esperimento: abbiamo chiesto ai nostri principali clienti affiliati e ai nostri impiegati di scegliere tra la Sardegna, Malta e Ibiza quale fosse quella preferita. E Olbia con la Sardegna ha vinto. - ha affermato Roberto Ioriatti, senior vice president International pricing and revenue management Delta -. Il volo sta andando molto bene, è un buon connubio tra il nostro tipo di clientela premium che cerca un servizio elevato e l'offerta della Sardegna che ha un turismo di lusso. Inoltre ci permette di collegare l'isola con gli Stati Uniti e New York dove c'è una comunità di sardi molto grande".