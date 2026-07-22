ROMA, 22 LUG - Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere. I loro avvocati avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso.
Attentato a Ranucci, il Riesame conferma arresti e metodo mafioso
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