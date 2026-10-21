Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Attacco su aeroporto in Arabia Saudita, un morto e otto feriti

(ANSA-AFP) - RIAD, 22 OTT - Un morto e otto feriti è il bilancio di un attacco sull'aeroporto internazionale 'Re Fahd' di Dammam, nella parte orientale dell'Arabia Saudita. Lo ha annunciato l'Autorità generale per l'aviazione civile del Paese. L'attacco ha provocato la morte di un residente, mentre altre otto persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...