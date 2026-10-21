(ANSA-AFP) - RIAD, 22 OTT - Un morto e otto feriti è il bilancio di un attacco sull'aeroporto internazionale 'Re Fahd' di Dammam, nella parte orientale dell'Arabia Saudita. Lo ha annunciato l'Autorità generale per l'aviazione civile del Paese. L'attacco ha provocato la morte di un residente, mentre altre otto persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. (ANSA-AFP).
Attacco su aeroporto in Arabia Saudita, un morto e otto feriti
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