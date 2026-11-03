ROMA, 03 NOV - Le forze armate russe hanno bombardato nella notte una struttura medica a Kharkiv, causando il ferimento di 62 persone e l'evacuazione di circa 200 pazienti. Lo hanno riferito - come riporta il Kiev Independent - le autorità locali. Secondo il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov , l'attacco ha colpito un'area che collega diversi edifici di una struttura medica nel quartiere di Nemyshlianskyi.
Attacco russo su struttura sanitaria a Kharkiv, 62 feriti
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