ROMA, 15 OTT - Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo contro la città di Kropyvnytskyi, nell'Ucraina centrale. Il bilancio è di tre morti e sei feriti. La notizia è riportata dal Kyiv Independent. Kropyvnytskyi è il capoluogo della regione di Kirovohrad e conta circa 220.000 abitanti. L'attacco - riferisce il governatore Andrii Raikovych - ha preso di mira con droni le infrastrutture logistiche, i trasporti e le imprese industriali locali.
Attacco russo su Kropyvnytskyi, tre morti e sei feriti
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