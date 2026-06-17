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Attacco missilistico su Kiev, udite esplosioni in città

KIEV, 18 GIU - Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato un allarme aereo - riferiscono fonti giornalistiche - sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada e si sono dirette di corsa verso i rifugi.

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