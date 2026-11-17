ROMA, 17 NOV - Nella notte è scoppiato un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica di Baschiria, in Russia, in concomitanza con notizie di un attacco di droni nella regione, stando a quanto riporta il Kyiv Independent. Alcuni canali Telegram di monitoraggio ucraini hanno segnalato che il complesso Gazprom Neftekhim Salavat nella città di Salavat è stato preso di mira. Foto e video diffusi mostrano un grande bagliore proveniente da un incendio nei pressi dell'impianto industriale. Situato a circa 1.750 chilometri a est di Kiev, Gazprom Neftekhim Salavat è uno dei più grandi complessi petroliferi e petrolchimici della Russia, in grado di lavorare fino a 10 milioni di tonnellate di petrolio e condensato di gas all'anno. L'impianto produce benzina, gasolio e altri prodotti petroliferi e chimici. La struttura è stata ripetutamente bersaglio di attacchi di droni ucraini. Più recentemente, lo Stato Maggiore ucraino ha confermato un attacco al complesso avvenuto l'8 ottobre , che ha provocato un vasto incendio.
Attacco a un importante impianto petrolifero Gazprom in Russia, scoppiato un incendio
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