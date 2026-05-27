Associazione ex parlamentari, è morto Giuseppe Gargani

ROMA, 27 MAG - L'Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, con immenso dolore e profonda commozione, annuncia la scomparsa del presidente onorevole Giuseppe Gargani, uomo delle istituzioni di straordinario valore, protagonista autorevole della vita democratica italiana e riferimento umano, politico e morale per intere generazioni. Lo si legge in una nota.