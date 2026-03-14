Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Assoarmatori, attenzione altissima su Hormuz e stretto Bab el-Mandeb

AA

GENOVA, 14 MAR - "Continuiamo a tenere la situazione sotto stretta osservazione, insieme agli uffici operativi delle compagnie di navigazione, in raccordo con il ministero degli Affari Esteri e la rete diplomatica delle nostre ambasciate, che sta confermando un altissimo livello di preparazione e attenzione, così come con il ministero dei Trasporti anche tramite il Comitato Interministeriale per la sicurezza marittima". Così Stefano Messina, presidente di Assoarmatori. "La prima preoccupazione - ha detto Messina - era e rimane quella relativa alla sicurezza degli equipaggi. L'obiettivo è quello di tenere le navi lontane da quest'area così a rischio. Questo perché lo Stretto di Hormuz non è ufficialmente chiuso, ma nei fatti è come se lo fosse: gli ultimi dati parlano di un crollo dei transiti vicino al 90% dall'inizio del conflitto, e a passare sono quasi esclusivamente navi per così dire vicine a interessi iraniani. Non ci risulta, a tal proposito, alcun tentativo di accordo fra l'Italia e l'Iran, come alcune indiscrezioni delle ultime ore, e al momento è prematuro ipotizzare una ripresa dei traffici. L'attenzione resta infatti altissima ora dopo ora su Hormuz così come sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove sono riprese le preoccupazioni sui possibili attacchi degli Houthi e dove però la marina mercantile nazionale è in contatto e costante collaborazione con la Marina Militare italiana operante all'interno della Missione europea Aspides. Oltre a questo - conclude Messina -, un altro dei rischi che stiamo monitorando riguarda i possibili attacchi non convenzionali alle navi, ovvero disturbi alla navigazione e attacchi cyber diretti anche alle infrastrutture commerciali legate al trasporto marittimo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario