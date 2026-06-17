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Assessora Puglia indagata per concussione si dimette

BARI, 17 GIU - L'assessora pugliese al Turismo Grazia Maria Starace si è dimessa questa sera. Starace, indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi, ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della Regione Antonio Decaro. "Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all'istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia".

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