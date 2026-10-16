ROMA, 16 OTT - Sono una dozzina gli indagati dalla Procura di Roma nell'ambito delle indagine sulle due missioni della Global Sumud Flotilla. Nel procedimento è indagata la catena di comando delle autorità israeliane. Oltre al ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, risulta iscritto anche quello della Difesa Israel Katz.
Assalto alla Flotilla, indagato a Roma anche il ministro della difesa Katz
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