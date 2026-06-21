BARLETTA, 21 GIU - Il postamat dell'ufficio postale di via Casale, alla periferia di Barletta, è stato fatto esplodere intorno alle 4 del mattino di oggi da ignoti che sarebbero fuggiti a mani vuote. Due le deflagrazioni che hanno svegliato i residenti e che hanno danneggiato l'erogatore automatico di denaro. Ad agire un gruppo di almeno quattro persone che poi si è dileguato a bordo di auto di grossa cilindrata, non prima di aver lasciato sull'asfalto chiodi a tre punte. Sull'accaduto indaga la Polizia.
Assalto al Postamat a Barletta, ladri in fuga a mani vuote
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