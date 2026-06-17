PARIGI, 17 GIU - Il menu della cena con Trump a Versailles prevede, in particolare, Porc Noir de Bigorre, ottenuta da suini da carne guasconi di razza pura, per l'aperitivo, asparagi del Val de Loire, volaille (pollame) du Bourbonnais, formaggi delle ''nostre regioni'' e torta al cioccolato. Tra gli chef presenti a Versailles anche il cuoco pluristellato, Alain Ducasse.
Asparagi, pollame, formaggi e torta al cioccolato nel menu di Trump a Versailles
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