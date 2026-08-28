MADRID, 28 AGO - Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civil a Isla Cristina (Huelva), nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. Lo si apprende dalla Guardia Civil. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman di Isla Cristina. Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza del 112 dell'Andalusia, la segnalazione è giunta alle 8:50 da passanti che avevano visto il corpo della donna, senza segni di vita, in Avenida dell'Atlantico. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, che ne hanno constatato il decesso. Poco dopo agenti della Guardia civil hanno arrestato il compagno italiano, che secondo fonti investigative si trovava nella zona. Secondo le prime informazioni, la coppia era in viaggio in camper in Andalusia. Ma, al momento, non sono state fornite altre informazioni. L'uomo, del quale non sono state diffuse le generalità, è stato portato in caserma e sarà successivamente trasferito davanti all'autorità giudiziaria per l'eventuale convalida del fermo e la sua trasformazione in arresto. Se sarà confermato, l'omicidio avvenuto oggi è il 37mo femmicidio che si registra in Spagna dall'inizio dell'anno, secondo i dati del ministero dell' Uguaglianza. Dal 2003, inizio della raccolta statistica, le vittime sarebbero 1.378.
Arrestato un italiano con accusa di femminicidio a Huelva, in Andalusia
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