Arrestato a Rozzano 22enne che ha aggredito con coltello un uomo

MILANO, 28 MAG - E' stato arrestato dai carabinieri a Rozzano durante i controlli disposti dalla Prefettura un marocchino di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia che ieri sera ha aggredito più persone con un coltello ferendo gravemente un 26enne nelle vie del paese alla periferia sud di Milano. L' uomo, in via Gerani, ha prima aggredito una donna italiana di 28 anni all'interno della sua autovettura, per poi forare con un coltello gli pneumatici del mezzo tentando anche di colpirla. Poi, in via dei Mandorli, ha aggredito un'intera famiglia, ferendo con diversi fendenti un 26enne marocchino al capo e alle gambe. La vittima, che ha reagito ingaggiando una colluttazione con l'aggressore, è stata trasportata in gravi condizioni all'Ospedale San Carlo, dove si trova tuttora ricoverata. L' arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato portato alla Casa Circondariale di Milano San Vittore. Non è stato questo l'unico episodio di violenza con coltelli avvenuto ieri sera nell'hinterland milanese: a Garbagnate Milanese i Carabinieri sono intervenuti nei pressi del canale Villoresi, in prossimità della stazione ferroviaria "Parco delle Groane", per una rissa tra due gruppi di giovani, che saranno denunciati in stato di libertà: si tratta dieci egiziani, di età compresa tra i 19 e i 25 anni. Dai primi accertamenti, la lite sarebbe scaturita per futili motivi. Nel corso dello scontro tre giovani hanno riportato lesioni da arma da taglio e sono stati trasportati in condizioni non gravi all'ospedale di Garbagnate Milanese. Successivamente alcuni partecipanti avrebbero raggiunto la stazione ferroviaria tentando di trovare riparo a bordo di un treno. In quei momenti uno dei denunciati avrebbe lanciato alcuni sassi contro un finestrino del convoglio, danneggiandolo e causando una temporanea interruzione della circolazione ferroviaria.