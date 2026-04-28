Armi da guerra sequestrate in casolare nell'Avellinese

AVELLINO, 28 APR - Un vero e proprio arsenale, con armi da guerra, è stato scoperto dai carabinieri a Quindici, in provincia di Avellino. Le armi erano state occultate nel solaio di un casolare abbandonato: sequestrati un fucile Kalashnikov Ak-47 con matricola abrasa e fornito di caricatore e cartucce, un fucile calibro 12 e 19 cartucce a pallettoni dello stesso calibro. Nel casolare sono stati trovati anche due giubbotti antiproiettile. I militari del Comando provinciale di Avellino, della Compagnia di Baiano, con il supporto del Cio del 14esimo Battaglione carabinieri "Calabria" sono intervenuti dopo che alcuni operai, impegnati in lavori di demolizione di un immobile confinante con il casoilare, avevano dato l'allarme. La scoperta e il sequestro delle armi, riaccende i fari sul comune del Vallo di Lauro nel quale da decenni si contrappongono i clan camorristici Cava e Graziano.