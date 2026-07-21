BUENOS AIRES, 21 LUG - L'Argentina ha chiuso il primo semestre del 2026 con un surplus commerciale di 13,9 miliardi di dollari, quasi cinque volte superiore ai 2,7 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Lo evidenziano i dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Indec), secondo cui il risultato è stato sostenuto dalla forte crescita delle esportazioni e dal calo delle importazioni. Tra gennaio e giugno le vendite all'estero hanno raggiunto 49,4 miliardi di dollari, in aumento del 24,4% su base annua, mentre le importazioni si sono fermate a 35,5 miliardi, in calo del 3,9%. Nel solo mese di giugno le esportazioni sono cresciute del 24,5%, attestandosi a 9 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono aumentate del 7,3%, a 6,8 miliardi. Il saldo commerciale del mese è stato così positivo per 2,194 miliardi di dollari, il valore più elevato per un mese di giugno dal 2022 e il 31° avanzo consecutivo. Secondo l'Indec, l'aumento delle esportazioni è stato favorito sia dal rialzo dei prezzi internazionali (+16,5%) sia dalla crescita dei volumi esportati (+6,8%). Hanno registrato incrementi tutte le principali categorie merceologiche, dai prodotti agricoli alle manifatture agroalimentari e industriali, fino ai combustibili e all'energia. Sul fronte delle importazioni, l'aumento in valore è stato determinato soprattutto dal rincaro dei prezzi (+11,6%), mentre i volumi acquistati all'estero sono diminuiti del 3,8%, confermando una ripresa ancora debole della domanda interna e degli investimenti produttivi.
Argentina, surplus commerciale quintuplicato nel primo semestre del 2026
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