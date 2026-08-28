BUENOS AIRES, 27 AGO - La produzione petrolifera argentina ha raggiunto a luglio il nuovo record di 916.200 barili al giorno, con una crescita del 17,2% su base annua. Il principale motore è Vaca Muerta, in provincia di Neuquén, dove l'estrazione è salita a 643.100 barili giornalieri, il 26,4% in più rispetto a luglio 2025, e che concentra oltre il 70% della produzione nazionale. Secondo la Segreteria per l'Energia, tra gennaio e luglio le esportazioni di greggio hanno raggiunto 5,72 miliardi di dollari, in aumento del 59,2% annuo e pari al 9,8% delle esportazioni totali del Paese. A luglio le vendite estere di greggio hanno toccato 1,02 miliardi di dollari, con un balzo del 144,4%. Complessivamente, le esportazioni di combustibili ed energia hanno superato i 9 miliardi di dollari nei primi sette mesi, mentre il surplus della bilancia energetica è salito a 6,85 miliardi, l'84% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita riflette soprattutto l'aumento dei volumi, sostenuto dall'espansione della produzione di Vaca Muerta. Le stime indicano esportazioni energetiche per circa 11,3 miliardi di dollari nel 2026.
Argentina, produzione petrolio record a 916mila barili al giorno
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