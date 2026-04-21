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Argentina, Milei vuole la fine delle primarie obbligatorie

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BUENOS AIRES, 21 APR - Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato l'invio al Parlamento di un progetto di riforma elettorale che prevede l'abolizione delle elezioni primarie obbligatorie, insieme a modifiche sul finanziamento delle campagne e all'introduzione del principio di escludere i candidati con precedenti penali, la cosiddetta "ficha limpia". L'iniziativa, attesa in aula per domani, mira a eliminare il sistema delle primarie aperte, simultanee ed obbligatorie, in vigore dal 2011, che secondo il governo rappresenta un costo eccessivo per lo Stato. "Basta obbligare gli argentini a pagare le interne della casta", ha scritto Milei sui suoi social, sottolineando anche l'intenzione di porre fine a un modello di finanziamento pubblico considerato inefficiente. La riforma prevede inoltre norme più stringenti sulla trasparenza e il divieto di candidatura per persone condannate. Il provvedimento si inserisce nella più ampia agenda di riforme istituzionali dell'esecutivo, ma dovrà affrontare un percorso parlamentare complesso in un Parlamento frammentato, riferiscono i principali media argentini.

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