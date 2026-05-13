Argentina, divieto di accesso agli stadi a chi non paga gli alimenti ai figli

BUENOS AIRES, 13 MAG - Da oggi chi non paga gli alimenti ai figli non potrà entrare allo stadio in Argentina. E' quanto stabilisce un provvedimento del ministero della Sicurezza pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale che include anche gli iscritti al registro dei morosi in tema di mantenimento familiare tra le persone con divieto di accesso agli stadi. Il 'Daspo' argentino, secondo quanto si legge, scatta in caso di "iscrizione in un Registro pubblico dei debitori morosi per il mantenimento dei figli, o equivalente, in conformità con le normative locali" e rimarrà in vigore "finché persisterà la situazione che ha determinato il divieto". "Ai genitori morosi nel pagamento degli alimenti non sarà più consentito l'accesso allo stadio", ha scritto la ministra della Sicurezza, Alejandra Monteoliva, in un post su X, aggiungendo che "chi non provvede al mantenimento dei propri figli sarà escluso". Il decreto 'Tribune Sicure' considera quindi i morosi alimentari alla stregua delle persone soggette a Daspo per violenze commesse durante eventi sportivi o imputate e condannate per reati gravi.