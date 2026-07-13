Arcipelago Educativo cresce, oltre 7.000 studenti coinvolti nell'estate 2026

TORINO, 13 LUG - Il modello Arcipelago Educativo, ideato da Save the Children e Fondazione Agnelli per contrastare il summer learning loss - la perdita di apprendimenti durante la pausa estiva - si consolida come uno strumento sempre più diffuso per ridurre le disuguaglianze educative. Per l'estate 2026 sono previsti 124 interventi in 37 province di 13 regioni, realizzati da 71 scuole ed enti del Terzo settore, con il coinvolgimento di 7.082 bambini e adolescenti. Si tratta di una crescita del 54% rispetto al 2025, segno della crescente adozione del metodo su tutto il territorio nazionale. Nato nel 2020 durante la pandemia, Arcipelago Educativo offre attività educative gratuite nei mesi estivi, rivolte in particolare ai minori che vivono in condizioni di svantaggio socioeconomico, più esposti al rischio di perdere competenze scolastiche durante la chiusura delle scuole. Il progetto mette inoltre a disposizione una piattaforma digitale con oltre 500 contenuti, tra attività didattiche, approfondimenti e webinar formativi, pensata per supportare scuole, associazioni ed enti locali nell'organizzazione di percorsi educativi estivi. Secondo Save the Children, il fenomeno del summer learning loss rappresenta una questione di equità sociale, poiché colpisce soprattutto i bambini che non hanno accesso ad attività culturali, educative e ricreative durante l'estate. In Italia, il 13,8% dei minori vive in povertà assoluta e circa un adolescente su quattro è a rischio di povertà o esclusione sociale, condizioni che rendono ancora più importante garantire opportunità educative anche nei mesi di sospensione dell'attività scolastica. Per questo, sottolinea l'organizzazione, è necessario rafforzare la collaborazione tra scuole, Terzo settore, enti locali e famiglie e investire in interventi strutturali capaci di assicurare continuità nei percorsi di apprendimento durante tutto l'anno. A supporto delle scuole e degli enti che adottano il modello, Save the Children offre percorsi di formazione, coprogettazione e supervisione metodologica rivolti a docenti, educatori, volontari e operatori.
Arcipelago Educativo cresce, oltre 7.000 studenti coinvolti nell'estate 2026
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