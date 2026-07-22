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Araghchi replica a Trump minacciando 'occhio per occhio'

(vedi il servizio delle ore 19.57) TEHERAN, 22 LUG - Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran risponderà con la stessa moneta a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture, dopo che Donald Trump ha minacciato di bombardare un ponte o una centrale elettrica per ogni nave presa di mira nello Stretto di Hormuz. "La nostra dottrina di difesa è chiara: occhio per occhio. Qualsiasi aggressione contro l'Iran, comprese le nostre infrastrutture, provocherà una risposta forte e decisa", ha affermato Araghchi su X. L'emittente statale iraniana ha citato i militari secondo i quali le minacce statunitensi "non avranno altro risultato se non l'espansione della guerra".

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