ROMA, 16 GIU - "La continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa" tra Iran e Usa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sottolineando che la fine della guerra in Iran e in Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi "non sarà mai accettato", ha aggiunto, citato da Al Jazeera.
Araghchi, l'occupazione israeliana del Libano viola il memorandum Iran-Usa
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