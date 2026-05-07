Aperti i seggi per le elezioni locali nel Regno Unito

(ANSA-AFP) - LONDRA, 07 MAG - Nel Regno Unito, i seggi elettorali hanno aperto per le elezioni locali, destinate ad aumentare la pressione sul già provato Primo Ministro laburista Keir Starmer e a mettere in luce l'ascesa dei populisti di estrema destra e di sinistra. I seggi hanno aperto alle 7 (le 8 in Italia) in Scozia, Inghilterra e Galles per le elezioni locali, che rappresentano il test elettorale più importante per Starmer dalla sua schiacciante vittoria alle elezioni generali del luglio 2024, che pose fine a 14 anni di governo conservatore. (ANSA-AFP).