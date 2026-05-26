Anziane travolte davanti al supermercato, una muore l'altra è grave

ATRI, 26 MAG - Una donna di 79 anni è morta e un'altra, di 75, è rimasta ferita in modo grave in seguito a un incidente avvenuto questa mattina ad Atri, in provincia di Teramo, nei pressi del supermercato Eurospin. Le due amiche stavano attraversando la carreggiata su via Aldo Moro, quando sono state travolte da una Fiat Panda condotta da un quarantenne. Ad avere la peggio è stata la 79enne, Gabriella Pelusi, le cui condizioni sono apparse subito disperate: la donna è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Pescara, ma è deceduta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso a causa dei gravissimi traumi. L'amica nell'impatto ha riportato gravi lesioni: dopo un primo passaggio all'ospedale di Atri è stata trasferita al Mazzini di Teramo, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Il conducente del veicolo è stato sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti; si attendono i risultati. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate al distaccamento della Polizia Stradale di Pineto. Gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona.