Anpi di Verona, 'strappato il nostro tricolore'

VERONA, 28 APR - La notte scorsa ignoti hanno strappato il tricolore issato sopra la sede dell'Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea e dell'Anpi Verona, dopo avere piegato l'asta che regge la bandiera. A denunciarlo è stata l'associazione dei partigiani, parlando di "gesto vile e simbolicamente grave". L'Anpi, assicura il presidente Andrea Castagna, continuerà "a custodire e promuovere i valori democratici di partecipazione e libertà che appartengono a tutto il popolo".