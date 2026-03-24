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Annunciati i finalisti dei premi Morrione e Laganà, oltre 100 progetti presentati

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ROMA, 24 MAR - Quattro inchieste, ancora da realizzare, su centodue progetti presentati da 161 autori. Sono quelle giunte all'ultima fase del premio Roberto Morrione, che quest'anno arriva alla 15esima edizione. Finalisti e tutor - insieme ai vincitori del premio Riccardo Laganà dedicato a biodiversità, sostenibilità e benessere degli animali - sono stati presentati stamattina nella Sala delle Conferenze della Rai, a Roma. I due premi sono riservati a under 30, ai quali vengono dati gli strumenti per realizzare un'inchiesta giornalistica su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell'Italia e dell'Europa. Il tutto a partire dalla presentazione di un'idea. Ora comincia la fase di produzione delle inchieste, i cui temi resteranno sotto riserva fino a ottobre. I finalisti e vincitori provengono da tutta Italia e hanno diversi livelli di esperienza, tra chi ha già fatto inchiesta e chi, invece, si affaccia per la prima volta a progetti più complessi. Per il premio Morrione arrivano in finale: nella categoria radio-podcast, Edoardo Anziano, Gabriele Ciraolo e Giovanni Soini, che saranno guidati dalla tutor Antonella Serrecchia; in quella video, Jamil El Sadi, Dalia Ismail e Dario Morgante, accompagnati da Sara Manisera; Isaia Montelione, Enrica Muraglie e Federica Scannavacca con tutor Roberto Persia; e, ancora, Jessica Perra e Davide Traglia, seguiti da Udo Gümpel. A vincere la terza edizione del premio Laganà è invece il progetto di Natalie Sclippa e Paolo Valenti, che avranno al loro fianco Davide Demichelis. A ciascun progetto è assegnato un contributo in denaro di 5mila euro per la produzione dell'inchiesta, mentre per quello che vincerà il premio Morrione è previsto un premio di 2mila euro. "Questa rete che si è creata" attorno al riconoscimento, ha commentato Mara Filippi Morrione, che ne è portavoce, "è una comunità di persone e di intenti, a cui fanno riferimento quei giovani che hanno la passione, la determinazione, il coraggio e l'abnegazione necessari oggi per fare giornalismo d'inchiesta. Le difficoltà per loro sono sempre maggiori". Mentre per il riconoscimento dedicato all'ambiente, ha affermato Valentina Laganà, si è "registrato un interesse crescente, il che ci indica che siamo sulla strada giusta".

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