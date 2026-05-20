Anche le gemelle Cappa chiedono gli atti dell'inchiesta su Sempio

MILANO, 20 MAG - Anche le gemelle Paola e Stefania Cappa e la loro madre, Maria Rosa Poggi, hanno chiesto accesso agli atti dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio della cugina e nipote Chiara Poggi accaduto a Garlasco nell'agosto del 2007. Nelle settimane scorse sono state chiuse le nuove indagini che vedono coinvolto Sempio mentre per il delitto era stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della 26enne, Alberto Stasi. L'intenzione della famiglia Cappa potrebbe essere quelle di chiedere la costituzione di parte civile in un eventuale processo a Sempio oppure verificare se in alcune testimonianze del passato vi siano gli estremi per calunnia ai loro danni. Alcuni testi, che poi ritrattarono, fecero riferimento alla figura delle sorelle che nell'ambito delle inchieste sull'omicidio di Chiara non furono mai indagate.