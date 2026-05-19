Amministrative, in Piemonte 79 comuni al voto il 24 e 25 maggio

TORINO, 19 MAG - Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno le elezioni comunali in 79 comuni piemontesi, nessun capoluogo di provincia, con eventuale turno di ballottaggio per il 7 e l'8 giugno. In cinque comuni in cui gli aventi diritto al voto sono più di 15.000 - Alpignano, Moncalieri, Trecate, Valenza, Venaria Reale - si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sono poco più di 260mila gli elettori chiamati a esprimersi. Nella Città metropolitana di Torino si voterà in 23 comuni: Alpignano (16.501 gli aventi diritto), Baldissero Canavese (530), Castellamonte (9.695), Castelnuovo Nigra (401), Chiesanuova (231), Givoletto (4.095), Isolabella (375), Moncalieri (56.193), Montalenghe (970), Monteu da Po (858), Novalesa (516), Osasio (936), Parella (412), Rivalba (1.158), Samone (1.468), San Giusto Canavese (3.261), Sestriere (919), Torre Canavese (620), Valperga (2.974), Venaria Reale (32.462), Venaus (871), Virle Piemonte (1.153), Vistrorio (506). Diciotto i comuni al voto nella Provincia di Cuneo: Aisone (205), Benevello (467), Briga Alta (40), Caprauna (96), Carrù (4.382), Castiglione Tinella (811), Cortemilia (2.188), Costigliole Saluzzo (3.295), Diano d'Alba (3.622), Elva (82), Magliano Alpi (2.130), Narzole (3.493), Peveragno (5.494), Priero (525), Roaschia (95), Rossana (820), Santo Stefano Belbo (3.823), Treiso (761). Si voterà in 16 comuni nella provincia di Alessandria: Borgoratto Alessandrino (536 aventi diritto), Carrega Ligure (88), Cassine (2.821), Castelletto d'Erro (135), Castelletto d'Orba (1.855), Frassinello Monferrato (470), Gamalero (817), Gavi (4.444), Moncestino (196,) Montacuto (251), Pietra Marazzi (867), Rivalta Bormida (1.394), Rocca Grimalda (1.430), Ticineto (1.307), Valenza (18.090), Volpedo (1.157). Sei i comuni al voto nel Novarese - Bogogno (1.297), Garbagna Novarese (1.405), Invorio (4.308), Trecate (20.496), Vaprio d'Agogna (967), Vinzaglio (523). Tre nell'Astigiano - Calosso (1.146), Moncucco Torinese (883), Settime (559) - e altrettanti nel Biellese: Ailoche (314), Salussola (1.868), Tavigliano (937). Nella provincia di Vercelli sono chiamati al voto gli elettori di cinque comuni - Lamporo (506), Pezzana (1.271), Postua (561), Rimella (133), Tronzano Vercellese (3.318) -, come nel Verbano Cusio Ossola: Baveno (4.742), Borgomezzavalle (292), Crevoladossola (4.510), Macugnaga (526), Stresa (4.627).