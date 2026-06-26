VIBO VALENTIA, 26 GIU - L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta, a bordo del suo yacht Boardwalke, domenica 28 giugno sarà nel porto di Vibo Valentia Marina dove sosterà per due giorni. Quella calabrese è una tappa del "Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour", un giro per le coste della penisola che l'ambasciatore e miliardario ha lanciato per celebrare i 250 anni della dichiarazione d'indipendenza Usa e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Per lunedì pomeriggio è previsto un incontro con alcune istituzioni locali. Lo yacht a bordo del quale viaggia è lungo 117 metri, largo 18 metri, alto 35 metri e provvisto di due eliporti e due piscine. Fertitta ha oggi un patrimonio di 8,4 miliardi di dollari ed è tra i 260 uomini più ricchi al mondo. E' il proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets ma la sua carriera si snoda tra hotel, ristoranti, casinò e parchi divertimento. Il soggiorno dell'ambasciatore Usa ha portato ad una serie di misure di sicurezza particolari. L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha emanato un'ordinanza che dispone l'interdizione temporanea di alcune aree portuali dal pomeriggio di domenica 28 giugno fino alla partenza delle unità navali, prevista il 30 giugno. Oltre allo yacht di Fertitta, a Vibo arriverà anche un'unità navale della Guardia di finanza impegnata nelle attività di supporto al dispositivo di sicurezza.
Ambasciatore Usa a Vibo marina per il Coastal Diplomacy tour
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