ROMA, 29 MAG - L'ambasciatore statunitense presso la Nato Matthew Whitaker condanna su X il drone russo sulla Romania con un messaggio di forte sostegno. "Siamo al fianco del nostro alleato Nato, la Romania, e condanniamo questa sconsiderata incursione sul suo territorio. Il nostro pensiero va ai feriti di Galati. Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato", afferma Whitaker.
Amb. Usa presso Nato, 'incursione sconsiderata, difenderemo territorio Nato'
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