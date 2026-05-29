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Amb. Usa presso Nato, 'incursione sconsiderata, difenderemo territorio Nato'

ROMA, 29 MAG - L'ambasciatore statunitense presso la Nato Matthew Whitaker condanna su X il drone russo sulla Romania con un messaggio di forte sostegno. "Siamo al fianco del nostro alleato Nato, la Romania, e condanniamo questa sconsiderata incursione sul suo territorio. Il nostro pensiero va ai feriti di Galati. Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato", afferma Whitaker.

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