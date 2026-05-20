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Amb. Usa in Israele, 'Ben Gvir spregevole, ha tradito la dignità della sua nazione'

- TEL AVIV, 20 MAG - ''La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli''. Lo ha scritto su X l'ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, in riferimento al video diffuso dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir sugli attivisti della Flotilla.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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