Amb. Usa in Israele, 'Ben Gvir spregevole, ha tradito la dignità della sua nazione'

- TEL AVIV, 20 MAG - ''La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli''. Lo ha scritto su X l'ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, in riferimento al video diffuso dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir sugli attivisti della Flotilla.