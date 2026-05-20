- TEL AVIV, 20 MAG - ''La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli''. Lo ha scritto su X l'ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, in riferimento al video diffuso dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir sugli attivisti della Flotilla.
Amb. Usa in Israele, 'Ben Gvir spregevole, ha tradito la dignità della sua nazione'
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